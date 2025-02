Un giudice federale che ha già messo in dubbio la costituzionalità dell’ordine esecutivo sulla cittadinanza per diritto di nascita del presidente Donald Trump è pronto ad ascoltare giovedì le argomentazioni su una sospensione a lungo termine della direttiva, che mira a porre fine alla cittadinanza per i bambini nati da genitori non legalmente nel paese.

Il giudice distrettuale statunitense John Coughenour di Seattle ha programmato un’udienza che coinvolge avvocati dell’amministrazione Trump, quattro stati che hanno intentato causa per fermare l’ordine e un’organizzazione per i diritti degli immigrati, che lo sta contestando per conto di una proposta classe di futuri genitori.

L’ultimo procedimento arriva solo un giorno dopo che un giudice federale del Maryland ha emesso una sospensione a livello nazionale in un caso separato ma simile che coinvolgeva gruppi per i diritti degli immigrati e donne incinte i cui bambini in procinto di nascere potrebbero essere interessati.

Ecco uno sguardo più da vicino alla situazione attuale dell’ordine sulla cittadinanza per diritto di nascita del presidente.

A che punto è la situazione della cittadinanza per diritto di nascita?

L’ordine esecutivo del presidente mira a porre fine alla concessione automatica della cittadinanza ai bambini nati sul suolo statunitense da genitori che si trovano nel paese illegalmente o che sono qui temporaneamente, ma legalmente, come quelli con visti per studenti o turisti.

Per ora, però, è in sospeso. Due settimane fa, Coughenour ha definito l’ordine “palesemente incostituzionale” e ha emesso un ordine restrittivo temporaneo di 14 giorni bloccandone l’attuazione. Mercoledì, il giudice distrettuale statunitense Deborah Boardman ha seguito con un’ingiunzione che lo tiene in sospeso a lungo termine, fino a quando non saranno risolti i meriti del caso, escludendo un ricorso con esito positivo da parte dell’amministrazione Trump.

Alla domanda di Boardman se l’amministrazione avrebbe fatto ricorso, un avvocato dell’amministrazione ha affermato di non avere immediatamente l’autorità per prendere quella decisione.

Cosa sta succedendo nell’ultimo caso?

Giovedì, la questione della cittadinanza per diritto di nascita torna all’attenzione di Coughenour, un nominato da Ronald Reagan. Durante un’udienza il mese scorso, ha affermato che il caso si è distinto nei suoi oltre quattro decenni come giudice federale. “Non ricordo un altro caso in cui la domanda presentata fosse chiara come questa”, ha detto a un avvocato del Dipartimento di Giustizia.

Il suo ordine temporaneo che bloccava l’azione esecutiva sarebbe scaduto giovedì, quando ascolterà le argomentazioni sulla possibilità di emettere un’ingiunzione simile a quella emessa dal giudice del Maryland.

E gli altri casi che contestano l’ordine del presidente?

In totale, 22 stati, così come altre organizzazioni, hanno intentato causa per cercare di fermare l’azione esecutiva.

La questione dinanzi al giudice di Seattle giovedì riguarda quattro stati: Arizona, Illinois, Oregon e Washington. È stata anche consolidata con una causa intentata dal Northwest Immigrant Rights Project. Diciotto stati, guidati dall’Iowa, hanno depositato una memoria “amico della corte” a sostegno della posizione dell’amministrazione Trump nel caso.

Un’altra udienza è fissata per venerdì in una corte del Massachusetts. Quel caso riguarda un gruppo diverso di 18 stati che contesta l’ordinanza, tra cui il New Jersey, che è il principale querelante.

Di cosa si tratta qui?

Al centro delle cause legali c’è il 14° emendamento della Costituzione, ratificato nel 1868 dopo la guerra civile e la famigerata sentenza della Corte Suprema Dred Scott, che ha stabilito che Scott, uno schiavo, non era un cittadino nonostante avesse vissuto in uno stato in cui la schiavitù era fuorilegge.

I querelanti sostengono che l’emendamento, che stabilisce che “tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono”, sono indiscutibilmente cittadini.

L’amministrazione Trump ha affermato che i figli di non cittadini non sono “soggetti alla giurisdizione” degli Stati Uniti e quindi non hanno diritto alla cittadinanza.

“La Costituzione non contiene una clausola di guadagno inaspettato che garantisca la cittadinanza americana ai … figli di coloro che hanno aggirato (o apertamente sfidato) le leggi federali sull’immigrazione”, ha sostenuto il governo in risposta alla causa dei querelanti del Maryland.

Gli avvocati degli stati hanno sostenuto che certamente lo fa, e ciò è stato riconosciuto sin dall’adozione dell’emendamento, in particolare in una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1898. Tale sentenza, United States v. Wong Kim Ark, ha stabilito che gli unici bambini che non ricevevano automaticamente la cittadinanza statunitense al momento della nascita sul suolo statunitense erano i figli di diplomatici, che avevano fedeltà a un altro governo; nemici presenti negli Stati Uniti durante l’occupazione ostile; quelli nati su navi straniere; e quelli nati da membri di tribù native americane sovrane.

Gli Stati Uniti sono tra i circa 30 paesi in cui viene applicata la cittadinanza per diritto di nascita, il principio dello jus soli o “diritto del suolo”. La maggior parte si trova nelle Americhe, tra cui Canada e Messico.