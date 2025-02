Martedì la Cina ha imposto tariffe sulle importazioni dagli Stati Uniti in una rapida risposta ai nuovi dazi statunitensi sui beni cinesi, rinnovando una guerra commerciale tra le due principali economie mondiali mentre il presidente Donald Trump cercava di punire la Cina per non aver fermato il flusso di droghe illecite.

L’ulteriore tariffa del 10 percento di Trump su tutte le importazioni cinesi negli Stati Uniti è entrata in vigore alle 12:01 ET di martedì (05:01 GMT).

Nel giro di pochi minuti, il Ministero delle finanze cinese ha affermato che avrebbe imposto imposte del 15 percento per il carbone e il GNL statunitensi e del 10 percento per il petrolio greggio, le attrezzature agricole e alcune automobili. Le nuove tariffe sulle esportazioni statunitensi inizieranno il 10 febbraio, ha affermato il ministero.

Separatamente, il Ministero del commercio cinese e la sua amministrazione doganale hanno affermato che il paese sta imponendo controlli sulle esportazioni di tungsteno, tellurio, rutenio, molibdeno e articoli correlati al rutenio per “salvaguardare gli interessi della sicurezza nazionale”.

Lunedì Trump ha sospeso all’ultimo minuto la sua minaccia di tariffe del 25 percento su Messico e Canada, accettando una pausa di 30 giorni in cambio di concessioni sulla frontiera e sull’applicazione della legge sulla criminalità con i due paesi confinanti.

Ma non c’è stata una tale tregua per la Cina e un portavoce della Casa Bianca ha affermato che Trump non avrebbe parlato con il presidente cinese Xi Jinping fino a più avanti nella settimana.

Durante il suo primo mandato nel 2018, Trump ha avviato una brutale guerra commerciale di due anni con la Cina per il suo enorme surplus commerciale statunitense, con tariffe tit-for-tat su centinaia di miliardi di dollari di beni che hanno sconvolto le catene di approvvigionamento globali e danneggiato l’economia mondiale.

Per porre fine a quella guerra commerciale, la Cina ha accettato nel 2020 di spendere 200 miliardi di dollari in più all’anno per i beni statunitensi, ma il piano è stato ostacolato dalla pandemia di COVID e il suo deficit commerciale annuale si è ampliato a 361 miliardi di dollari, secondo i dati doganali cinesi pubblicati il ​​mese scorso.

“La guerra commerciale è nelle fasi iniziali, quindi la probabilità di ulteriori tariffe è alta”, ha affermato Oxford Economics in una nota, mentre abbassava le sue previsioni di crescita economica in Cina.

Trump ha avvertito che potrebbe aumentare ulteriormente le tariffe sulla Cina a meno che Pechino non argini il flusso di fentanyl, un oppioide mortale, negli Stati Uniti.

“Speriamo che la Cina smetta di inviarci fentanyl, e se non lo farà, le tariffe aumenteranno notevolmente”, ha affermato lunedì.

La Cina ha definito il fentanyl un problema dell’America e ha affermato che avrebbe contestato le tariffe presso l’Organizzazione mondiale del commercio e preso altre contromisure, ma ha anche lasciato la porta aperta ai colloqui.

Accordi di vicinato

C’è stato sollievo a Ottawa e Città del Messico, così come nei mercati finanziari globali, dopo gli accordi per evitare le pesanti tariffe su Canada e Messico.

Sia il primo ministro canadese Justin Trudeau che la presidente messicana Claudia Sheinbaum hanno dichiarato di aver concordato di rafforzare gli sforzi di controllo delle frontiere in risposta alla richiesta di Trump di reprimere l’immigrazione e il traffico di droga. Ciò sospenderebbe le tariffe del 25 percento che entrerebbero in vigore martedì per 30 giorni.

Il Canada ha accettato di implementare nuove tecnologie e personale lungo il suo confine con gli Stati Uniti e di avviare sforzi di cooperazione per combattere la criminalità organizzata, il contrabbando di fentanyl e il riciclaggio di denaro.

Il Messico ha accettato di rafforzare il suo confine settentrionale con 10.000 membri della Guardia nazionale per arginare il flusso di migrazione illegale e droga.

Gli Stati Uniti si sono anche impegnati a prevenire il traffico di armi ad alta potenza verso il Messico, ha affermato Sheinbaum.

“Come presidente, è mia responsabilità garantire la sicurezza di TUTTI gli americani, e sto facendo proprio questo. “Sono molto soddisfatto di questo risultato iniziale”, ha detto Trump sui social media.

Dopo aver parlato al telefono con entrambi i leader, Trump ha detto che avrebbe cercato di negoziare accordi economici nel mese prossimo con i due maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, le cui economie sono diventate strettamente intrecciate con gli Stati Uniti da quando è stato raggiunto un accordo di libero scambio storico negli anni ’90.