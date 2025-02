La Francia ha consegnato giovedì una prima spedizione di aerei da caccia Mirage 2000-5 all’Ucraina per aiutare Kiev a difendere il suo spazio aereo dalla Russia, ha affermato giovedì il ministro della Difesa Sebastien Lecornu.

“I primi di questi aerei sono arrivati ​​in Ucraina oggi”, ha detto Lecornu su X, senza specificare quanti ne erano stati consegnati. Dopo che la Francia ha aiutato ad addestrare i piloti ucraini negli ultimi mesi, “ora aiuteranno a difendere i cieli dell’Ucraina”, ha aggiunto.

Lo scorso giugno, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia avrebbe trasferito gli aerei Mirage 2000-5 in Ucraina e addestrato i suoi piloti ucraini come parte della cooperazione militare con Kiev.

Dei 26 aerei Mirage 2000-5 di proprietà dell’aeronautica militare francese, sei sarebbero stati trasferiti in Ucraina, secondo un rapporto di bilancio pubblicato dalla camera bassa dell’Assemblea nazionale francese.

Il ministero della Difesa francese non ha né smentito né confermato la cifra per motivi di sicurezza.

I piloti e i meccanici ucraini sono stati addestrati nella Francia orientale per utilizzare i jet, che hanno subito modifiche anche per combattere l’interferenza russa.

La Francia ha annunciato la consegna dei primi jet da combattimento mentre si parla di una fine negoziata della guerra durata quasi tre anni, con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca e le truppe ucraine in difficoltà sul campo di battaglia a est.

Ad agosto, l’Ucraina ha ricevuto la sua prima consegna di jet da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense.