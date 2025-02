Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha respinto giovedì la proposta del ministro della Difesa israeliano Israel Katz secondo cui la Spagna dovrebbe accettare i palestinesi sfollati da Gaza.

“La terra dei gazawi è Gaza e Gaza deve far parte del futuro stato palestinese”, ha detto Albares in un’intervista alla stazione radiofonica spagnola RNE.

Giovedì Katz ha ordinato all’esercito di preparare un piano per consentire la “partenza volontaria” dei residenti dalla Striscia di Gaza, hanno riferito i media israeliani.

L’ordine è seguito allo shock del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti hanno in programma di prendere il controllo di Gaza, reinsediare i palestinesi che vi vivono e trasformare il territorio nella “Riviera del Medio Oriente”.

Katz ha aggiunto che Spagna, Irlanda e Norvegia, che l’anno scorso hanno riconosciuto uno stato palestinese, sono “legalmente obbligate a consentire a qualsiasi residente di Gaza di entrare nei loro territori”.