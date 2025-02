L’amministrazione Trump sta aprendo nuove indagini sulle accuse di antisemitismo in cinque università statunitensi, tra cui la Columbia e l’Università della California, Berkeley, ha annunciato lunedì il Dipartimento dell’Istruzione.

Fa parte della promessa del Presidente Donald Trump di assumere una posizione più dura contro l’antisemitismo nei campus e di infliggere sanzioni più severe rispetto all’amministrazione dell’ex Presidente Joe Biden, che ha risolto una serie di casi con le università nelle sue ultime settimane. Le nuove indagini sono state aperte lo stesso giorno in cui il Dipartimento di Giustizia ha annunciato una nuova task force per sradicare l’antisemitismo nei campus universitari.

In un ordine firmato la scorsa settimana, Trump ha chiesto un’azione aggressiva per combattere i pregiudizi antiebraici nei campus, inclusa la deportazione di studenti stranieri che hanno partecipato a proteste pro-palestinesi.

Insieme alla Columbia e alla Berkeley, il dipartimento sta ora indagando sull’Università del Minnesota, sulla Northwestern University e sulla Portland State University. I casi sono stati aperti utilizzando il potere del dipartimento di avviare le proprie revisioni sui diritti civili, a differenza della maggior parte delle sue indagini, che derivano da denunce.

Una dichiarazione del Dipartimento dell’Istruzione ha criticato i college per aver tollerato l’antisemitismo dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 a Israele e l’ondata di proteste pro-palestinesi che ne sono seguite. Ha anche criticato l’amministrazione Biden per aver negoziato risoluzioni “inefficaci” che non sono riuscite a ritenere le scuole responsabili.

“Oggi, il Dipartimento sta mettendo in guardia università, college e scuole K-12: questa amministrazione non tollererà la continua indifferenza istituzionale al benessere degli studenti ebrei nei campus americani”, ha affermato Craig Trainor, assistente segretario ad interim dell’agenzia per i diritti civili.

Il dipartimento non ha fornito dettagli sulle indagini o su come ha deciso quali scuole sono state prese di mira. I presidenti di Columbia e Northwestern sono stati tra coloro che sono stati chiamati a testimoniare a Capitol Hill l’anno scorso mentre i repubblicani cercavano di ottenere la responsabilità per le accuse di antisemitismo durante le proteste contro gli attacchi aerei di Israele a Gaza. Le udienze brucianti hanno contribuito alle dimissioni di numerosi presidenti universitari, tra cui Minouche Shafik della Columbia.

Un rapporto di ottobre dei repubblicani della Camera ha accusato la Columbia di non aver punito gli studenti filo-palestinesi che avevano occupato un edificio del campus, e ha definito le negoziazioni della Northwestern con gli studenti manifestanti una “sbalorditiva capitolazione”.

Dopo le proteste del campus, le università affermano di aver adottato diverse misure per affrontare l’antisemitismo.

Alla Northwestern, ciò include aggiornamenti al Codice di condotta degli studenti e alle procedure disciplinari e investimenti nella sicurezza pubblica, ha affermato il portavoce Jon Yates in un’e-mail. “La libertà di espressione e la libertà accademica sono tra i nostri valori fondamentali, ma abbiamo chiarito che questi valori non forniscono scuse per comportamenti che minacciano il benessere degli altri”, ha affermato Yates.

La Columbia ha rafforzato e chiarito il suo processo disciplinare, ha affermato una dichiarazione, e il suo presidente ad interim, Katrina Armstrong, ha rafforzato l’ufficio per la sicurezza pubblica e istituito un ufficio per l’equità istituzionale per affrontare la discriminazione e le molestie. “La Columbia condanna fermamente l’antisemitismo e tutte le forme di discriminazione e siamo risoluti sul fatto che invocare, promuovere o glorificare la violenza o il terrore non abbia posto nella nostra università”, ha affermato la dichiarazione dell’università.

La nuova indagine, ha sottolineato la portavoce della Portland State Katy Swordfisk, “non è di per sé prova di alcuna violazione”, poiché il Dipartimento dell’Istruzione apparentemente l’ha avviata senza ricevere una denuncia da qualcuno all’università. La Portland State ha in programma di collaborare con il dipartimento. “L’università continua a sostenere e impegnarsi negli sforzi per combattere l’antisemitismo e mitigare l’impatto dell’odio e dei pregiudizi”, ha affermato Swordfisk in un’e-mail.

I repubblicani della Camera hanno applaudito le nuove indagini. Il rappresentante Tim Walberg, presidente del comitato per l’istruzione e la forza lavoro, ha affermato di essere “contento che abbiamo finalmente un’amministrazione che sta prendendo provvedimenti per proteggere gli studenti ebrei”.

L’ordine di Trump richiede anche una revisione completa delle denunce di antisemitismo presentate al Dipartimento dell’Istruzione dal 7 ottobre 2023, inclusi i casi pendenti e risolti dell’amministrazione Biden. Incoraggia il Dipartimento di Giustizia ad agire per far rispettare le leggi sui diritti civili.

L’ordine della scorsa settimana ha suscitato reazioni negative da parte dei gruppi per i diritti civili che hanno affermato che violava i diritti del Primo Emendamento che proteggono il discorso politico. La nuova task force annunciata lunedì include i dipartimenti di Giustizia e Istruzione insieme a Salute e Servizi Umani.

“Il Dipartimento prende sul serio la nostra responsabilità di sradicare questo odio ovunque si trovi”, ha affermato Leo Terrell, procuratore generale aggiunto per i diritti civili. “La task force per combattere l’antisemitismo è il primo passo per dare vita al rinnovato impegno del Presidente Trump nel porre fine all’antisemitismo nelle nostre scuole”.