Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di volere che l’Ucraina fornisca agli Stati Uniti minerali di terre rare come forma di pagamento per sostenere finanziariamente gli sforzi bellici del paese contro la Russia.

Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, ha detto che l’Ucraina era disponibile, aggiungendo che vuole una “perequazione” dall’Ucraina per i “quasi 300 miliardi di dollari” di sostegno di Washington.

“Stiamo dicendo all’Ucraina che hanno terre rare molto preziose”, ha detto Trump. “Stiamo cercando di fare un accordo con l’Ucraina in cui si assicureranno ciò che stiamo dando loro con le loro terre rare e altre cose”.

“Stiamo investendo centinaia di miliardi di dollari. Hanno grandi terre rare. E voglio la sicurezza delle terre rare e sono disposti a farlo”, ha detto.

Gli Stati Uniti hanno solo una miniera di terre rare operativa e una capacità di lavorazione molto ridotta, sebbene diverse aziende stiano lavorando per sviluppare progetti nel paese. La Cina è il più grande produttore mondiale di terre rare e di molti altri minerali essenziali. Non è stato immediatamente chiaro se Trump stesse usando il termine “terre rare” per riferirsi a tutti i tipi di minerali critici o solo alle terre rare.

Le terre rare sono un gruppo di 17 metalli utilizzati per realizzare magneti che trasformano l’energia in movimento per veicoli elettrici, cellulari e altri dispositivi elettronici. Non ci sono sostituti noti.

L’US Geological Survey considera 50 minerali critici per l’economia e la difesa nazionale del paese, tra cui diversi tipi di terre rare, nichel e litio.

L’Ucraina contiene grandi depositi di uranio, litio e titanio, sebbene nessuno sia considerato tra i cinque più grandi al mondo in termini di volume e gli Stati Uniti hanno le proprie riserve inutilizzate di questi e altri minerali critici.

Trump, che in precedenza aveva affermato che avrebbe posto fine rapidamente alla guerra, ha affermato che sono in corso colloqui per porre fine al conflitto. Ma si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti abbiano inviato più aiuti militari ed economici all’Ucraina rispetto ai loro partner europei.

“Abbiamo fatto molti progressi sulla Russia e l’Ucraina”, ha detto Trump. “Vedremo cosa succede. Fermeremo quella guerra ridicola”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto all’Associated Press sabato che qualsiasi negoziato tra Stati Uniti e Russia senza il suo paese era inaccettabile.

“Possono avere le loro relazioni, ma parlare dell’Ucraina senza di noi è pericoloso per tutti”, ha detto Zelensky.

Ha detto che il suo team è stato in contatto con l’amministrazione Trump, ma quelle discussioni sono a “livello generale” e crede che presto si terranno incontri di persona per sviluppare accordi più dettagliati.

“Dobbiamo lavorare di più su questo”, ha detto Zelensky.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che l’ultima richiesta di Trump all’Ucraina “sarebbe molto egoistica, molto egocentrica”.

Tali risorse sarebbero meglio utilizzate per la ricostruzione del paese dopo la guerra, ha aggiunto Scholz.