Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto domenica che avrebbe tagliato tutti i finanziamenti futuri al Sudafrica perché ha affermato, senza prove, che “certe categorie di persone” venivano trattate “molto male”.

“Il Sudafrica sta confiscando terreni e trattando certe categorie di persone MOLTO MALE”, ha detto Trump in un post su Truth Social.

“Gli Stati Uniti non lo tollereranno, agiremo. Inoltre, taglierò tutti i finanziamenti futuri al Sudafrica finché non sarà completata un’indagine completa su questa situazione!” ha aggiunto.

Nel 2023, gli Stati Uniti hanno impegnato quasi 440 milioni di dollari in assistenza al Sudafrica, secondo le statistiche del governo statunitense.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha detto il mese scorso di non essere preoccupato per i rapporti del paese con Trump.

Ramaphosa ha detto alla fine di gennaio di aver parlato con Trump dopo la sua vittoria elettorale e di non vedere l’ora di lavorare con la sua amministrazione.

Durante la sua prima amministrazione, Trump si era impegnato a indagare sugli omicidi su larga scala, non dimostrati, di contadini bianchi in Sudafrica e sulle violente occupazioni di terreni.