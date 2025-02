La giornalista incarcerata Mzia Amaghlobeli diventa ogni giorno più debole, mentre il suo sciopero della fame è arrivato a tre settimane a Rustavi, una città vicino alla capitale georgiana di Tbilisi, afferma il suo avvocato.

Ora la 49enne ha difficoltà a percorrere a piedi la breve distanza dalla sua cella alla stanza dove di solito si incontrano, e i funzionari per i diritti umani, i colleghi e la famiglia temono per la sua vita.

Amaghlobeli è stata arrestata il 12 gennaio durante una protesta antigovernativa nella città costiera di Batumi, una delle oltre 40 persone in custodia per accuse penali da una serie di dimostrazioni che hanno colpito la nazione del Caucaso meridionale di 3,7 milioni di persone negli ultimi mesi.

I disordini politici seguono un’elezione parlamentare vinta dal partito al governo Sogno georgiano, sebbene i suoi oppositori sostengano che il voto sia stato truccato.

Il suo esito ha spinto la Georgia ulteriormente nell’orbita di influenza della Russia. La Georgia aspirava a entrare nell’Unione Europea, ma il partito ha sospeso i colloqui di adesione con il blocco dopo le elezioni. Nel tentativo di consolidare la propria presa sul potere, il Sogno Georgiano ha represso la libertà di riunione e di espressione in quello che l’opposizione afferma essere simile alle azioni del Presidente Vladimir Putin nella vicina Russia, il suo ex sovrano imperiale. Accuse di fomentare la rivoluzione

Il primo ministro Irakli Kobakhidze ha difeso le azioni del suo governo, accusando i manifestanti di cercare di “infliggere danni allo Stato” e di tentare di organizzare una rivoluzione simile alla rivolta in Ucraina nel 2014 che ha estromesso un leader filo-Cremlino.

L’anno scorso, Georgian Dream ha adottato una serie di leggi simili a quelle russe che impongono restrizioni ai gruppi per i diritti e ai media e limitano gravemente i diritti LGBTQ+. Tali leggi, condannate dall’UE, hanno anche suscitato proteste.

Amaghlobeli, fondatore di due importanti media indipendenti in Georgia, deve affrontare accuse di aggressione a un agente di polizia, con una possibile condanna a una pena detentiva fino a sette anni.

Molti degli arrestati dalla polizia hanno riferito di essere stati abusati fisicamente e verbalmente dalla polizia o durante la detenzione. I gruppi internazionali per i diritti umani stanno lanciando l’allarme.

“Tutto ciò dipinge il quadro di una campagna aggressiva per fermare queste dimostrazioni, la cui grande maggioranza si dice sia stata pacifica”, ha affermato Alice Jill Edwards, Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, ha dichiarato all’Associated Press.

Accuse di abusi in custodia

Un video diffuso dai media mostra Amaghlobeli che schiaffeggia il capo della polizia di Batumi durante la protesta. Testimoni e i suoi avvocati affermano che la polizia l’ha abusata fisicamente e verbalmente in precedenza e che lo schiaffo è stata la sua reazione.

Gli abusi sono continuati durante la custodia, quando il capo della polizia “ha sputato in faccia a Mzia e le ha negato l’accesso all’acqua potabile o all’uso del bagno”, ha detto all’AP il suo avvocato, Juba Sikharulidze.

Le autorità stanno indagando sulle accuse, ha affermato l’avvocato. Il Ministero degli Interni non ha risposto a una richiesta di commento dell’AP.

Kobakhidze ha affermato che le autorità avrebbero indagato su qualsiasi uso eccessivo della forza, ma nel caso di Amaghlobeli, le sue azioni sono avvenute “davanti alle telecamere”.

“Questo crimine è assolutamente chiaro”, ha affermato il primo ministro. Amaghlobeli, che ha fondato i siti di media indipendenti Batumelebi e Netgazeti, ha iniziato uno sciopero della fame per protesta, e ora i sostenitori dei diritti umani georgiani e occidentali affermano che la sua vita è in pericolo.

Michael O’Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, ha dichiarato a Radio Free Europe/Radio Liberty che la situazione di Amaghlobeli “richiede un’azione urgente”.

“Non è solo una questione di libertà e prigionia, è una questione di vita o di morte. E spero vivamente che le autorità agiscano con la necessaria rapidità in questa situazione estremamente difficile”, ha affermato O’Flaherty, citato dall’emittente.

L’arresto di Amaghlobeli ha avuto un effetto agghiacciante sugli altri giornalisti, ha affermato Nestan Tsetskhladze, direttore di Netgazeti. “Se è così che trattano il fondatore dei più importanti media indipendenti, un direttore e responsabile dei media libero da qualsiasi influenza politica e gruppo influente, altri possono essere trattati allo stesso modo o anche peggio”, ha detto Tsetskhladze all’AP.

Un famoso attore vede una scena kafkiana

Un altro famoso georgiano incarcerato per aver preso parte alle proteste è Andro Chichinadze, attore di teatro e cinema. Chichinadze, 28 anni, ha partecipato attivamente alle proteste riaccense a novembre.

La polizia ha fatto irruzione nella sua casa e lo ha arrestato il 5 dicembre, e deve affrontare accuse di “partecipazione a violenza di gruppo”, punibili fino a nove anni di carcere.

I suoi avvocati affermano che i pubblici ministeri hanno video di Chichinadze che agita un bastone e lancia una bottiglia, che sostengono gli sia stata lanciata contro dalla polizia. Dicono anche che non ci sono prove che abbia colpito qualcuno e nessuno si è fatto avanti come vittima della sua presunta violenza.

Chichinadze ha negato le accuse. Durante un’udienza di custodia cautelare, si è paragonato a un “personaggio di Kafka che è sotto processo e non riesce a capire cosa gli sta succedendo”.

Sua madre, Lika Guntsadze, ha definito il caso contro suo figlio “assurdo, semplicemente assurdo” in un’intervista con AP. Piani per pene più severe

Nel weekend, durante le continue manifestazioni a Tbilisi, sono avvenuti altri arresti, finora per piccole accuse “amministrative” punibili con multe o brevi periodi di carcere. Lunedì, la polizia ha dichiarato che sono state arrestate in totale 31 persone.

Secondo i resoconti dei media, alcune sono state rilasciate poco dopo. Molti hanno denunciato abusi fisici da parte della polizia sia durante l’arresto sia dopo essere stati portati nei furgoni della polizia, secondo l’ufficio del difensore pubblico della Georgia, un difensore civico per i diritti umani eletto dal parlamento.

Lunedì, Georgian Dream ha annunciato i piani per adottare pene più severe per reati penali e amministrativi di cui possono essere accusati i manifestanti, tra cui un aumento della pena detentiva, multe più elevate e pene detentive.

Eka Gigauri, direttore esecutivo di Transparency International Georgia, ha dichiarato all’AP di credere che il governo stesse “utilizzando il manuale russo e bielorusso” per colpire gli oppositori del governo.

“Non c’è nulla di nuovo nel modo in cui attaccano gli attivisti civici”, ha affermato. “Questo accadeva in Russia anni fa”. La madre di Andro Chichinadze, l’attore arrestato, ha riecheggiato questo sentimento, descrivendo la repressione seguita alle aspirazioni della Georgia di entrare nell’UE. “Abbiamo scelto l’Europa e siamo stati portati in Russia”, ha detto Lika Guntsadze.